Фото и видео: как во Всеволожске проходит «Ленинградский пикник»

Сегодня, 1 августа, Ленинградская область празднует очередную годовщину. В связи с этим во Всеволожске проходит гастрономический фестиваль «Ленинградский пикник».
Основной площадкой стал парк «Песчанка», где с утра посетителям предлагают кулинарные мастер-классы, продукцию областных фермеров и рестораторов. Там же организована концертная программа, однако мероприятие завершится ярким интерактивным шоу и фейерверком.
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С Днем рождения Ленинградская область! Масштабное празднование, по понятным причинам перенесено — через год 94-ю годовщину отметим во Всеволожске. А сегодня Гастрономический фестиваль «Калейдоскоп вкуса» уже распахнул свои двери для гостей! Приходите всей семьей — будет вкусно и весело! Уже сейчас во Всеволожске, в парке на Песчанке. Вход с Садовой улицы. Весь день — концертная программа. В 15.00 — официальная часть и потом — выступление Игоря Корнелюка! Хорошего дня, отличного настроения и приятного аппетита!!! #всеволожск, #калейдоскоп_всуса, #гастрофестиваль Поздравил @andrei.nizovskiy
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❗️ С праздником Ленинградская область🎉 #ленинградскаяобласть #ленобласть #всеволожскийрайон #всеволожск