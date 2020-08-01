Фото и видео: как во Всеволожске проходит «Ленинградский пикник»

Сегодня, 1 августа, Ленинградская область празднует очередную годовщину. В связи с этим во Всеволожске проходит гастрономический фестиваль «Ленинградский пикник».

Основной площадкой стал парк «Песчанка», где с утра посетителям предлагают кулинарные мастер-классы, продукцию областных фермеров и рестораторов. Там же организована концертная программа, однако мероприятие завершится ярким интерактивным шоу и фейерверком.