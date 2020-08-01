Александр Дрозденко посетил парк «Песчанка» во Всеволожске

Сегодня, 1 августа, во Всеволожске на территории парка «Песчанка» проходят праздничные мероприятия в честь 93-летия Ленинградской области. Мероприятие посетил Александр Дрозденко.

Глава региона в первую очередь проверил готовность парка после реконструкции. Он отметил благоустройство парка, но подчеркнул, что объекту нужно больше зеленых насаждений.

«Ко мне все подходят, благодарят. Людям парк понравился, хотя многого мы ещё не успели здесь сделать. В течение месяца все будет доделано и парк станет местом притяжения не только для жителей Ленинградской области, но и для гостей из Санкт-Петербурга», — рассказал губернатор.

Посетителям сегодня местные производители предлагают народные художественные изделия, а фермеры и рестораторы представили свой широкий ассортимент гастрономической продукции. Гостей тем временем развлекают творческие коллективы, в числе которых — вокально-инструментальный ансамбль «Кураж FM», музыкальные группы «True Party Band», «Бит бокс», оперный коллектив «MIDNIGHT OPERA», коллектив брейк-данса «Зингер шоу» и шоу барабанщиков Drum Time «Дефиле».