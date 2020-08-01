Александр Дрозденко посетил парк «Песчанка» во Всеволожске

Сегодня, 1 августа, во Всеволожске на территории парка «Песчанка» проходят праздничные мероприятия в честь 93-летия Ленинградской области. Мероприятие посетил Александр Дрозденко.
Глава региона в первую очередь проверил готовность парка после реконструкции. Он отметил благоустройство парка, но подчеркнул, что объекту нужно больше зеленых насаждений.
Посетителям сегодня местные производители предлагают народные художественные изделия, а фермеры и рестораторы представили свой широкий ассортимент гастрономической продукции. Гостей тем временем развлекают творческие коллективы, в числе которых — вокально-инструментальный ансамбль «Кураж FM», музыкальные группы «True Party Band», «Бит бокс», оперный коллектив «MIDNIGHT OPERA», коллектив брейк-данса «Зингер шоу» и шоу барабанщиков Drum Time «Дефиле».