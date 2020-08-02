В Ленобласти за сутки коронавирус подтвердился у 39 человек — данные на 2 августа

В Ленинградской области за последние сутки коронавирус подтвердился у 39 человек, в Санкт-Петербурге — у 163-х. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 2 августа.

Всего за указанный период в России выявлено 5 427 новых случаев коронавируса, зафиксировано 70 летальных исходов. Полностью выздоровели при этом 3 649 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 850 870 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 14 128 летальных исходов, выздоровели 650 173 человека.

Ранее ivbg.ru писал, что студентов и преподавателей обяжут носить маски в вузах. Соответственно университеты должны обеспечить масками студентов и преподавателей. Тем педагогам, которые читают лекции, разрешат это делать без масок.