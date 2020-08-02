Житель Выборга решил сдать в аренду гараж и лишился 400 тысяч рублей

Вчера днем, 1 августа, в полицию обратился 70-летний житель Выборга. Он заявил, что стал жертвой мошенника, представившегося Сергеем.

Так, на днях потерпевшему позвонил по объявлению неизвестный и предложил снять гараж. Будущий арендатор попросил попросил хозяина снять деньги со счета в банке и перевести их на указанный номер мобильного телефона, однако причины такого поступка неизвестны.

В итоге мужчина дошел до ближайшего банкомата и перевел собеседнику около 411 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье за мошенничество в крупном размере.