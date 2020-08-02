Образовательные учреждения Подпорожского района проверяют на готовность к учебному году

В Подпорожском районе специалисты осмотрели порядка 18 образовательных учреждений на готовность к новому учебному году. Они оборудованы системой пожарной сигнализации, оповещением и управлением эвакуации.

В связи с этим эксперты не нашли нарушений даже несмотря на наличие правил Роспотребнадзора, связанных с пандемией коронавируса: на входе проверяют температуру, в здании установлены санитайзеры для обработки рук.

Особое внимание также уделялось бесплатному горячему питанию, на которое должны перейти ученики начальных классов, сообщает пресс-служба районной администрации.

Оставшиеся образовательные учреждения Подпорожского района планируется проверить до 10 августа.