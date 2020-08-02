В Выборге состоялся легкоатлетический полумарафон

Сегодня, 2 августа, в Выборге состоялся очередной легкоатлетический пробег по улицам города «Выборгский полумарафон — 2020». Любителям и спортсменам предложили преодолеть две дистанции — 10 и 21 км.

В рамках полумарафона также прошли состязания по бегу VyborgRun, которые посетил пилот «Формулы 1» и уроженец Выборга Виталий Петров. Он опубликовал видео в своем Instagram-аккаунте.

Организаторами мероприятия выступили администрация Выборгского района, МБУ «Физкультурно-спортивный центр «Фаворит» и местная общественная организация «Старт молодежных инициатив».