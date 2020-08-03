Выборжцам предложили поучаствовать в восстановлении Доминиканского монастыря

Председатель комитета по культуре Ленобласти Владимир Цой на своей странице в соцсети «ВКонтакте» пригласил жителей региона поучаствовать в восстановлении Доминиканского монастыря в Выборге.

Отмечается, что Выборгский музей-заповедник получил объект в собственность недавно. Теперь там нужно провести субботник, он пройдет 8 августа. Присоединиться могут все желающие.

«Пока государственная машина начнет финансирование консервационных и реставрационных работ, пройдёт некоторое время. А мы с вами можем помочь благородному делу сохранения наследия уже сейчас», — пишет Владимир Цой.

Он предлагает убрать мусор и молодую поросль, а также временно заколотить проемы. Участники субботника в благодарность получат экскурсию по башне Ратуши, бывшей колокольне собора.

Волонтеров ждут на Выборгской улице, 11, в 11 часов утра 8 августа.