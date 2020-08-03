Петербуржец через суд требует заблокировать свою страницу «ВКонтакте»

По словам истца Виталия Царука, в 2013 году он создал в социальной сети «ВКонтакте» страницу под именем «Юрий Богданов», однако в 2016 году ее «забросил».

По словам мужчины, он не имеет к странице доступа. В 2017 году его осудили за распространение в соцсети экстремистских материалов, и он думал, что его страницу после этого заблокировали.

В июле мужчине напомнили об этой странице — в начале июля 2020 года к нему на работу пришел полицейский и попросил явиться в отдел для составления протокола об административном правонарушении за размещение на указанной странице в 2015 году запрещённого материала.

Служба поддержки отказывается блокировать страницу из-за недостаточности данных, мужчина обратился в суд.