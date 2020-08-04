Подозреваемого в изнасиловании слесаря задержали в Санкт-Петербурге

Слесарь-монтажник, подозреваемый в изнасиловании женщины, задержан в Приморском районе Санкт-Петербурга, сообщил источник в силовых структурах.

«17 июля в правоохранительные органы обратилась женщина 27 лет, работающая юрисконсультом, с заявлением об изнасиловании. По ее словам, злоумышленник был в чёрной маске. После изнасилования женщину госпитализировали с сотрясением мозга. Подозреваемый задержан 3 августа в Приморском районе Санкт-Петербурге», — сказал собеседник.

Вам будет интересно Жительница Волосово ответит перед законом за ложное обвинение в изнасиловании В Волосовском районе Ленобласти местная жительница заявила об изнасиловании, однако доследственная проверка показала, что женщина солгала. В отношении 46-летней женщины возбуждено... 03.08.2020 124

По его словам, подозреваемым оказался слесарь-монтажник 33 лет. Возбуждено уголовное дело по статье 131 УК России «Изнасилование».