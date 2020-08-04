Наркоторговцы из Кингисеппа рассылали запрещенное через службу доставки и получили по 9 лет колонии

Кингисеппский городской суд признал виновными двоих мужчин в возрасте 31 и 34 лет в пересылке особо крупной партии наркотиков и покушении на такое же преступление.

По данным следствия, мужчины прятали запрещенные в акустических колонках, а пересылали с помощью популярной службы доставки. В Кингисеппе они создали сеть тайников-закладок, где хранились наркотики.

Установлен эпизод, когда мужчинам удалось переправить 97,6 грамма наркотиков. Задержали их во время оформления второй посылки в отделении сервиса курьерской службы. В посылке было более 470 граммов наркотиков, сообщает пресс-служба судов.

Обоих мужчин приговорили к девяти годам колонии строгого режима.