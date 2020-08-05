Коронавирус в России и мире. Последние данные об эпидемии на 5 августа

Ежедневная сводка о мировой эпидемии коронавирусной инфекции.

По последней информации, число заразившихся коронавирусной инфекцией по всему миру превысило 18,7 млн человек. Количество смертельных исходов достигло 705 тысяч случаев. Выздоровевшими считаются свыше 11,9 млн человек из общего числа заразившихся. Об это сообщает университет Джонса Хопкинса.

В Индии COVID-19 диагностирован более 1 908 254 тысяч человек. Непростая ситуация складывается в Бразилии где насчитывают 2 808 076 заражённых. США лидируют по распространению вируса: 4 918 420 заболевших.

Вам будет интересно Стало известно, где 4 августа зафиксированы 32 новых случая коронавируса в Ленобласти Роспотребнадзор по Ленобласти сообщает о 32 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших — 6 022, выздоровели 4 160.... 04.08.2020 469

В России, по состоянию на утро на 5 августа, число заразившихся коронавирусом составляло 862028 человек. Всех, с кем контактировали новые пациенты, ждут обследования врачей. Все граждане находятся под постоянным наблюдением в специальных боксах.