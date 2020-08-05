Пять санитарных вылетов совершил вертолет санавиации в Ленобласть

Пациенты были успешно переданы сотрудникам медицинских учреждений.
В пресс-службе Национальной службы санитарной авиации сообщили, что с 1 по 3 августа санавиация пять раз вылетала за пациентами в Ленобласть.
Так, 1 августа вертолёт доставил пациента с острым панкреатитом в Гатчину. В тот же день пациент с острым коронарным синдромом был транспортирован из Тихвина.
В воскресенье, 2 августа воздушная скорая забрала из Выборга девочку с серьёзными травмами.
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30.07.2020 134
В понедельник, 3 августа из Подпорожья в Санкт-Петербург была перевезена пациентка с сахарным диабетом. Также в этот день, в Ленинградскую областную больницу доставлена женщина с разрывом аневризмы.