Весь мир вынужден отложить отпускные планы на это лето в долгий ящик. Из-за коронавируса большинство государств закрыло границы, чтобы сдержать распространение инфекции. Но с 1 августа для россиян открылось несколько отправлений. Мы расскажем, куда жители Ленобласти могут купить путевки и какие документы нужны, чтобы въехать в эти страны.

Какие страны открыты?

О возобновлении международных полётов с 1 августа объявил премьер-министр Михаил Мишустин. На первом этапе вылететь из страны можно лишь из аэропортов крупных городов. Например, Питера или Москвы.

Напрямую из России можно вылететь в четыре страны: Великобританию, Швейцарию, Турцию и Танзанию. Эти страны и так пускали к себе граждан России, но более четырех месяцев туда не летали пассажирские самолеты.

С 1 августа самолеты летают до британского Лондона, в турецкие Стамбул и Анкару. А уже с 10 августа в Анталью, Бодрум и Дамалан, а также на остров Занзибар в Танзании. Однако сейчас в Танзании сезон дождей, а туристический сезон приходится на зиму. Стоимость билетов туда высокая — около 30-40 тыс. рублей в обе стороны. Несмотря на эти факты число запросов на покупку билетов выросло в 70 раз, сообщает сервис Aviasales.

С 15 августа открываются полеты в швейцарскую Женеву. Самолеты будут летать раз в неделю из Москвы.

С какими странами скоро могут возобновить полеты?

Министр транспорта Евгения Дитриха заявила, что наша страна ведет переговоры об открытии авиасообщения с 30 странами. Россия близка к договоренности с Мексикой, ОАЭ, Кубой, Доминиканой и Хорватией. Неизвестно, откроется ли авиасообщение с Белоруссией, где россияне часто делали дешевые пересадки на пути в Европу. Кроме Белоруссии наши соотечественники, особенно жители Ленобласти, часто пользовались аэропортами Финляндии. Но ждать открытия границ с Суоми пока рано.

Куда пускают россиян транзитом?

Попасть с пересадкой можно в несколько стран Европы. Например, в Черногорию. Если лететь через Британию, то можно попасть во Францию: напрямую из России туда не попасть. Но придется провести на карантине 14 дней. Независимо от гражданства через Лондон можно попасть в Германию. Также для перелета через Британию открыта Австрия. Но в аэропорту потребуют справку, что пассажир не болеет коронавирусом.

Как попасть в Великобританию?

Для въезда в страну достаточно туристической визы. Эта информация написана на сайте британского МИДа. За двое суток до вылета придется заполнить специальную форму с указанием данных рейса и вашего отеля в стране. Если форму не заполнить — получите штраф — около 9000 рублей.

После прилета придется сесть на карантин в месте, которое указано в форме. За нарушение — штраф 90 000 рублей. А за несанкционированный переезд к другому месту изоляции — £3200

Как попасть в США?

Попасть в самую горячую коронавирусную точку планеты россияне могут. В США действует запрет на рейсы из ЕС, Великобритании, Ирландии, Бразилии, Китая и Ирана. Но запрета на авиасообщение с Турцией нет. Сейчас между двумя странами летают самолеты Стамбул — Нью-Йорк.