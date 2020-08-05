Стало известно, где 5 августа зафиксированы 33 новых случая коронавируса в Ленобласти

Роспотребнадзор по Ленобласти сообщает о 33 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших — 6 055, выздоровели 4 166. Умерли 56 человек.
Волосовский район:
- Беседа – 2;
Всеволожский район:
- Всеволожск – 1,
- Мурино – 1,
- им. Морозова – 1,
- Старая – 1,
- Гарболово – 1,
- Мяглово – 1,
- Углово – 1;
Выборгский район:
- Рощино – 3,
- Приморск – 1;
Гатчинский район:
- Гатчина – 1,
- Никольское – 1,
- Вырица – 1,
- Коммунар – 2,
- Большие Колпаны – 1,
- Тихковицы – 2;
Кингисеппский район:
- Кингисепп – 1,
- Котлы – 1,
- Ивангород – 6;
Кировский район:
- Мга – 1;
Ломоносовский район:
- Большая Ижора – 1,
- Виллози – 1;
Сланцевский район:
- Выскатка – 1.