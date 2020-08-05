Стало известно, где 5 августа зафиксированы 33 новых случая коронавируса в Ленобласти

Автор: Гузель Галимова
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Роспотребнадзор по Ленобласти сообщает о 33 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших — 6 055, выздоровели 4 166. Умерли 56 человек.

Волосовский район:
  • Беседа – 2;
Всеволожский район:
  • Всеволожск – 1,
  • Мурино – 1,
  • им. Морозова – 1,
  • Старая – 1,
  • Гарболово – 1,
  • Мяглово – 1,
  • Углово – 1;
Выборгский район:
  • Рощино – 3,
  • Приморск – 1;
Гатчинский район:
  • Гатчина – 1,
  • Никольское – 1,
  • Вырица – 1,
  • Коммунар – 2,
  • Большие Колпаны – 1,
  • Тихковицы – 2;
Кингисеппский район:
  • Кингисепп – 1,
  • Котлы – 1,
  • Ивангород – 6;
Кировский район:
  • Мга – 1;
Ломоносовский район:
  • Большая Ижора – 1,
  • Виллози  – 1;
Сланцевский район:
  • Выскатка – 1.