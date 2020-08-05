Стало известно, где 5 августа зафиксированы 33 новых случая коронавируса в Ленобласти

Роспотребнадзор по Ленобласти сообщает о 33 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших — 6 055, выздоровели 4 166. Умерли 56 человек.

Волосовский район:

Беседа – 2;

Всеволожский район:

Всеволожск – 1,

Мурино – 1,

им. Морозова – 1,

Старая – 1,

Гарболово – 1,

Мяглово – 1,

Углово – 1;

Выборгский район:

Рощино – 3,

Приморск – 1;

Гатчинский район:

Гатчина – 1,

Никольское – 1,

Вырица – 1,

Коммунар – 2,

Большие Колпаны – 1,

Тихковицы – 2;

Кингисеппский район:

Кингисепп – 1,

Котлы – 1,

Ивангород – 6;

Кировский район:

Мга – 1;

Ломоносовский район:

Большая Ижора – 1,

Виллози – 1;

Сланцевский район: