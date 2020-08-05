Пятеро выпускников Санкт-Петербурга «попались» на ЕГЭ со шпаргалками и мобильниками

Пятерых выпускников в Санкт-Петербурге во время сдачи ЕГЭ уличили в использовании шпаргалок и мобильных телефонов, они смогут сдать госэкзамен только в 2021 году, сообщила врио председателя городского комитета по образованию, глава государственной экзаменационной комиссии Ирина Асланян.

«При организации и проведении ЕГЭ нарушений выявлено не было. Среди участников у нас 5 нарушителей. Они все были удалены из пунктов проведения ЕГЭ из-за наличия мобильных устройств и шпаргалок, и все они не допущены к сдаче экзамена повторно в этом году», — сказала она на пресс-конференции в онлайн-режиме.

«Все они признали, что были предупреждены», — добавила Асланян.

Накануне объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщала, что двое выпускников получили по 3 тысячи рублей штрафа за использование на ЕГЭ шпаргалок и мобильных телефонов. Они привлечены к административной ответственности за нарушение требований к ведению образовательной деятельности.

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По данным городской администрации, к началу основного периода проведения Единого государственного экзамена 3 июля для участия в ЕГЭ зарегистрировались более 35 тысяч человек.