Россияне назвали основные причины увольнения с работы

31% россиян увольняются с работы из-за того, что им не повышают заработную плату. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса “Работа.ру”.

Еще 15% респондентов отметили профессиональное выгорание и стресс на работе, 13% — отсутствие карьерного роста, 10% — желание найти работу ближе к дому, 7% уволились, чтобы уделять больше времени семье.

4% опрошенных сменили работу из-за конфликтов, а также из-за желания переехать в другой город или страну. Также причиной ухода стало закрытие или ликвидация компании.