Уроженец Выборга стал третьим на этапе велогонки во Франции

Третий этап многодневной велогонки La Route d’Occitanie, проходящей во Франции, удачно сложился для велосипедиста из Выборгского района Ленобласти Александра Власова.

23-летний спортсмен представлял команду “Астана”. Горную гонку на 163 км Александр Власов завершил третьим, став одним из лидеров в генеральном зачете. Первым на этапе стал Эган Берналь из Ineos, россиянин Павел Сиваков финишировал вторым.

“Я очень доволен своим выступлением на моей первой гонке после возобновления сезона. Я не знал, чего ожидать после такого большого перерыва, но, кажется, что мне удалось не только сохранить форму, но даже и немного улучшить ее, если сравнивать с началом года. Надеюсь, что мой прогресс продолжится в последующие недели, и я смогу в максимальной форме подойти к своей главной цели – «Джиро дИталия», — рассказал Александр Власов.