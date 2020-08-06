Браконьеры, убившие в Ленобласти шесть лосей, снова вышли на охоту

В Ленобласти на территории охотничьего клуба “Свирь” поймали браконьеров, которые в прошлом году расстреляли и выпотрошили шесть лосей, трое из них были беременными самками.

Их заметил тот же самый егерь, что и в прошлом году. Виктор Кузин услышал ночью 25 июля выстрелы в лесу и поехал проверить территорию. Спустя некоторое время он заметил “Ниву”, которая попыталась скрыться, но застряла в грязи. Подойдя к машине, егерь заметил знакомые лица: в феврале 2019 года они жестоко расправились с шестью животными, их осудили условно, но приговор еще не вступил в силу.

Оружие в машине не обнаружили, но нашли 10 пуль от 12-миллиметрового ружья, 16 патронов от травматики и охотничий нож. Мужчин передали сотрудникам полиции. Сами охотники заявили, что приехали ночью за грибами.