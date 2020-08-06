Полиция ликвидировала три наркоплантации в Петербурге и Ленобласти

В общей сложности у наркодилеров было найдено около одного килограмма растительного наркотика и 230 кустов дурман-травы. Возбуждены уголовные дела.

В Петербурге и Ленобласти оперативники обнаружили сразу три плантации растительных наркотиков. Первая находилась по месту жительства 50-летнего организатора в поселке Песочный. В доме имелось специально оборудованное помещение с вытяжкой и отдельным освещением, удобрения, семена. Другие нашли у его сообщников — в районе поселка Красносельское Выборгского района и в деревне Большие горки Ломоносовского района.

Все трое мужчина ранее уже сидели в тюрьме. Они сейчас находятся под стражей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.