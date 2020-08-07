Семейную пару в Санкт-Петербурге ждет суд за истязание своих детей

Прокуратура Фрунзенского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении родителей, которые почти полгода держали своих маленьких детей впроголодь и истязали их, сообщает городское надзорное ведомство.

«По версии следствия, с августа по декабрь 2019 года обвиняемые систематически избивали своих детей, не достигших 6-летнего возраста, лишали девочку и мальчика воды и пищи. Кроме того, пытали дочь горячей водой, причинили ей тяжкий вред здоровью, что привело к госпитализации последней в реанимацию», — говорится в сообщении.

Супруги обвиняются по статьям «истязание двух несовершеннолетних детей, заведомо для виновных находящихся в беспомощном состоянии, с применением пытки, группой лиц», «причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности», а также «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей».

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Как информирует прокуратура Санкт-Петербурга, сейчас дети находятся под опекой в специализированном учреждении. Уголовное дело в отношении их родителей направляется во Фрунзенский районный суд для рассмотрения по существу.