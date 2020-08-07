Более 4,4 тыс медиков в Санкт-Петербурге, заразившихся COVID, уже получили выплаты из горбюджета

Более 4,4 тысячи медиков в Санкт-Петербурге, пострадавшие при оказании помощи пациентам с коронавирусом, уже получили выплаты из городского бюджета, сообщает аппарат вице-губернатора города Олега Эргашева.

«Выплаты по 300 тысяч рублей получили 4405 медиков, заболевших COVID-19 на работе. Выплату в миллион рублей получили семьи 19 медицинских работников, умерших вследствие оказания помощи пациентам с коронавирусом. Практика работы комиссий показывает, что в 85% случаев заявления рассматриваются положительно», — говорится в сообщении.

Отмечается, что медики, пострадавшие при оказании помощи пациентам с коронавирусом, получают не только региональные, но и федеральные меры поддержки. В соответствии с Указом президента России, медработники, пострадавшие при оказании помощи пациентам с коронавирусом, а также члены их семей, получают единовременные страховые выплаты. Такие выплаты проводятся Санкт-Петербургским региональным отделением Фонда социального страхования на основании справок медицинских организаций, составленных по результатам расследования.

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