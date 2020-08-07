Россиянам сохранят возможность установки б/у запчастей на автомобили

Россиянам планируют сохранить возможность установки подержанных автозапчастей, если это будет необходимо для ремонта. Минпромторг РФ рассматривает соответствующую возможность.

Их использование запретят только в случае внесения изменений в конструкцию машины. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

Ранее ФГУП «НАМИ» разработало проект изменений в техрегламент Таможенного союза. В него в том числе вошло предложение запретить «повторное использование ограниченного перечня автокомпонентов при производстве транспортных средств и внесении изменений в конструкцию транспортных средств».