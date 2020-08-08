Поисковики получили более 300 заявок о пропаже людей в Петербурге и Ленобласти за июль

Поисковый отряд «Лиза Алерт», работающий на территории Ленобласти и Петербурга, опубликовал в своей группе во «ВКонтакте» статистику запросов за июль.
Отмечается, что в прошедшем месяце рекордно пропадали люди — поступило 316 заявок на поиск. Из них 124 человека потерялись в лесу.
«Это очень много. А ведь июль – только начало ягодно-грибного сезона. Страшно представить, что нас ждет в ближайшие два месяца…Большая часть заблудившихся – пожилые люди», — пишут поисковики.
Отмечается, что почти все из потерявшихся в лесу найдены, однако пятеро пропавших до сих пор не вернулись домой.
«Заблудиться может любой. Отправляясь в лес, подробно расскажите близким, куда именно идете и во сколько планируете вернуться. Оденьтесь ярко и тепло. Возьмите с собой полностью заряженный мобильный телефон, запас воды, еды и медикаменты, которые регулярно принимаете. Если в лес идет пожилой человек, подключите на телефоне услугу, которая позволит отслеживать его перемещения. А еще лучше — сходите за грибами в магазин», — говорится в заключение.