Поисковики получили более 300 заявок о пропаже людей в Петербурге и Ленобласти за июль

Поисковый отряд «Лиза Алерт», работающий на территории Ленобласти и Петербурга, опубликовал в своей группе во «ВКонтакте» статистику запросов за июль.

Отмечается, что в прошедшем месяце рекордно пропадали люди — поступило 316 заявок на поиск. Из них 124 человека потерялись в лесу.

«Это очень много. А ведь июль – только начало ягодно-грибного сезона. Страшно представить, что нас ждет в ближайшие два месяца…Большая часть заблудившихся – пожилые люди», — пишут поисковики.

Отмечается, что почти все из потерявшихся в лесу найдены, однако пятеро пропавших до сих пор не вернулись домой.