В Гатчине неадекватного водителя задержали с двумя коробками наркотиков

Накануне в Гатчине местные жители обнаружили странного мужчину, сидевшего за рулем Audi. Они обратились в полицию.

Мужчина находился за рулем в неадекватном состоянии — предположительно, под наркотиками. На переднем сиденье лежали две коробки с наркотиками, а карманы водителя были полны денег. Там же нашлись долговые расписки на 5 млн рублей, передает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Правоохранители пытались узнать причины такого поведения, однако мужчина произнес несколько слов про просроченный бутират и замолк.