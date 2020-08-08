Александр Дрозденко осмотрел амбулаторию в Толмачево

Сегодня, 8 августа, Александр Дрозденко в ходе рабочей поездки посетил будущую врачебную амбулаторию на 100 посещений с постом скорой помощи в Толмачево Лужского района.

Готовность объекта составляет 98%, губернатор его охарактеризовал следующими словами: «Компактно и очень функционально», сообщает Online47.

Амбулатория представляет собой двухэтажное здание с постом медицинской помощи и врачебными кабинетами, а также квартиры для медицинского персонала. На строительство из бюджета региона выделили 69 млн рублей, сейчас ведутся отделочные работы, а также работы по электрике, вентиляции и благоустройству.

Губернатор также осмотрел местную школу на 350 мест, которая, по его словам, должна стать образовательным центром.

«В Ленинградской области больше 10 таких проектов: мы строим современную пристройку к существующей школе, сохраняем коллектив и привычный адрес, а после этого проводим реновацию старого здания», — пояснил Александр Дрозденко.

Сейчас образовательное учреждение проходит через технологическое оснащение, пуско-наладочные работы и активную подготовку к торжественному открытию, намеченному на 1 сентября. Объект предусматривает собой территорию в 6 тысяч кв. м. со спортивным залом, учебными кабинетами с современной техникой, столовой, просторными коридорами с зонами отдыха и актовым залом.