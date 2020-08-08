Жителей Лужского района наградили за профессиональные успехи

Сегодня, 8 августа, в честь 93-летия Луги и Лужского района на главной площади райцентра состоялись праздничный концерт и награждение местных жителей.
Мероприятие посетил губернатор Александр Дрозденко. Он отметил, что Луга меняется в лучшую сторону — появляются скверы, памятники, идет ремонт фасадов и создаются скверы, ведется благоустройство.
Глава комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко провел торжественную церемонию награждения тружеников. Так, ветеран Великой Отечественной войны Михаил Полячков награжден знаком отличия «За вклад в развитие Ленинградской области», а глава районной администрации Юрий Намлиев удостоен почетной грамоты губернатора.
Кроме того, благодарность губернатора получили:
- врач травматолог-ортопед травматологического отделения Лужской межрайонной больницы Константин Агапов;
- руководитель подразделения «Молодежная политика» спортивно-молодежного центра Евгений Бороздинов;
- врач-инфекционист инфекционного кабинета поликлиники Лужской межрайонной больницы Александр Григоренко;
- волонтеры общественного объединения волонтеров «Кукуруза» Татьяна Зайцева, Артур Саакян и Олеся Симонова;
- водитель дезинфекционной установки станции по борьбе с болезнями животных Лужского района Михаил Рожневский;
- главный бухгалтер Лужского психоневрологического интерната Елена Самсоненко;
- генеральный директор АО «Племенной завод «Рапти» Андрей Санец;
- учитель физической культуры Лужской санаторной школы-интерната Марина Сосновская;
- главный врач Лужской межрайонной больницы Наталья Чистякова;
- генеральный директор ОАО «Химик» Дмитрий Шилов.
Почетный диплом губернатора Ленинградской области вручили коллективу ООО «Земляки». Знаком «Почетный гражданин Лужского муниципального района» награждена главный редактор газеты «Лужская Правда» Любовь Бекетова.