Жителей Лужского района наградили за профессиональные успехи

Сегодня, 8 августа, в честь 93-летия Луги и Лужского района на главной площади райцентра состоялись праздничный концерт и награждение местных жителей.

Мероприятие посетил губернатор Александр Дрозденко. Он отметил, что Луга меняется в лучшую сторону — появляются скверы, памятники, идет ремонт фасадов и создаются скверы, ведется благоустройство.

«Мы открываем крупные предприятия и создаем новые рабочие места. Луга вместе с Выборгом и Гатчиной вошла в тройку самых популярных мест для туристов, приезжающих в Ленинградскую область. А самое замечательное в Лужском районе — это, конечно, его жители», — выступил глава Ленобласти.

Глава комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко провел торжественную церемонию награждения тружеников. Так, ветеран Великой Отечественной войны Михаил Полячков награжден знаком отличия «За вклад в развитие Ленинградской области», а глава районной администрации Юрий Намлиев удостоен почетной грамоты губернатора.

Кроме того, благодарность губернатора получили:

врач травматолог-ортопед травматологического отделения Лужской межрайонной больницы Константин Агапов;

руководитель подразделения «Молодежная политика» спортивно-молодежного центра Евгений Бороздинов;

врач-инфекционист инфекционного кабинета поликлиники Лужской межрайонной больницы Александр Григоренко;

волонтеры общественного объединения волонтеров «Кукуруза» Татьяна Зайцева, Артур Саакян и Олеся Симонова;

водитель дезинфекционной установки станции по борьбе с болезнями животных Лужского района Михаил Рожневский;

главный бухгалтер Лужского психоневрологического интерната Елена Самсоненко;

генеральный директор АО «Племенной завод «Рапти» Андрей Санец;

учитель физической культуры Лужской санаторной школы-интерната Марина Сосновская;

главный врач Лужской межрайонной больницы Наталья Чистякова;

генеральный директор ОАО «Химик» Дмитрий Шилов.

Почетный диплом губернатора Ленинградской области вручили коллективу ООО «Земляки». Знаком «Почетный гражданин Лужского муниципального района» награждена главный редактор газеты «Лужская Правда» Любовь Бекетова.