ФК «Ленинградец» обыграл «Родину» со счетом 5:2

Сегодня, 9 августа, на стадионе «Рощино-Арена» в Выборгском районе состоялась встреча футбольных клубов «Ленинградец» и «Родина». Встреча завершилась со счетом 5:2.

С таким результатом великолепно стартовал клуб из Ленобласти в новом сезоне ПФЛ 2020/2021 — первые мячи попали в ворота соперника из Москвы на первых минутах игры.

Далее команда Дениса Бушуева позволила «Родине» сравнять счет, а в конце первого тайма вернула себе преимущество в два гола, выйдя на перерыв с гандикапом в два мяча. Полузащитник темно-синих Никита Поляков принес блестящую победу с отрывом в три очка голом со штрафного.