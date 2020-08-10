В Ленобласти определили лучших уличных баскетболистов

Региональный этап Всероссийских массовых соревнований «Оранжевый мяч 2020» состоялся в эти выходные на площадке Всеволожской спортивной школы Олимпийского резерва.

Ребят разделили по трем возрастным категориям: участники до 16 лет, 17-18 лет, от 19 лет и старше. Среди ребят до 16 лет победила команда юношей «Туц туц тудуц» из Девяткино и девушек из Кудрово, 17-18 лет — команды из Тихвина: юноши «Крутые пацаны» и девушки «Чёрная жемчужина», 19+ — команда «Чёрная речка» из Сертолово и женская команда из Тихвина. Команды, занявшие I — III места в каждой возрастной группе награждаются кубками и дипломами Минспорта России

Соревнования прошли в рамках национального проекта «Спорт ─ норма жизни» по всей России. Принять участие в соревнованиях могли все желающие. Всё, что необходимо – это собрать команду из 4-х человек (3 игрока на поле и один на запасе).