Вертолет санавиации транспортировал четырех человек из Ленобласти

За два дня, 6 и 7 августа, санитарная авиация совершила четыре вылета в Ленобласть за сложными пациентами.

Как сообщает Национальная служба санавиации, 6 августа врачи экстренно эвакуировали пациента с пороком сердца, его перевезли из Подпорожья в Ленинградскую областную больницу. По этому же маршруту вертолетом был транспортирован пациент с инсультом.

7 августа помощь понадобилась девочке из Тихвина, у нее была кататравмой. Из Шлиссельбург транспортировали пострадавшего с тяжелой сочетанной травмой.