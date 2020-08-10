Суд взыскал с историка Соколова издержки в пользу Понасенкова

С Олега Соколова, обвиняемого в убийстве и расчленении аспирантки Анастасии Ещенко, суд взыскал издержки в пользу ученого-историка Евгения Понасенкова.

Известно, что оба историка недолюбливают друг друга — Понасенков обвинял Соколова в плагиате концепции войны 1812 года из его книги «Аустерлиц», а судебные тяжбы между ними начались еще в 2018 году.

Так, с историка взыскали 33 тысячи рублей издержек на первую инстанцию, 15 тысяч рублей апелляции и 300 рублей в качестве госпошлины, сообщают «Невские новости». Эту информацию подтвердил и сам Евгений Понасенков.