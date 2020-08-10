В регионе подвели первые итоги акции “Ленинградское здоровье”: за неделю диспансеризацию прошли 2 564 человек.

Активнее всего на профилактические осмотры шли жители Всеволожского района — за неделю обследования прошли 637 человек, Тихвинского — 402, Гатчинского — 180.

Напомним, в течение месяца на базе мобильных амбулаторий врачи будут проводить профилактические осмотры и тестирование жителей на антитела. Жители во время диспансеризации смогут пройти не только врачей общей практики, но и узких специалистов – лора, гастроэнтеролога, гинеколога, невролога, отоларинголога. Более подробный график выездов мобильных амбулаторий по ссылке.