Спасатели Ленобласти нашли потерявшегося в лесу мужчину, у него случился инсульт

В Кировском районе Ленобласти у мужчины во время похода за грибами случился инсульт — его парализовало.

Мужчина пропал в субботу, 8 августа, он ушел в лес за грибами и перестал выходить на связь. Спасатели ПСО “Экстремум” и поисковая собака начали поиски грибника в 2 часа ночи. А уже в 5 утра из леса пришло сообщение – «найден».

Оказалось, что у мужчины случился инсульт и он потерял способность передвигаться, но мог откликаться. Благодаря этому и работе собаки его удалось найти. Для эвакуации грибника был задействован вертолет санавиации.