Театр “На Литейном” отправится на гастроли по районам Ленобласти

Первое выступление состоится в Старой Ладоге 15 августа. Местные жители смогут увидеть интерактивную сказку о любви к русской деревне “Волшебное кольцо”.

21 августа театр «На Литейном» приедет в Волосово с детским представлением «Я озвучиваю мультик». 22 августа — в Ивангород, в рамках проекта состоится показ спектакля “Перемирие”. 26 и 27 августа жители Соснового Бора увидят музыкальное признание в любви.

К слову, в прошлом году во время выездной работы театр “На Литейном” показал жителям Ленобласти более 50 спектаклей.