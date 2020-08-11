Все, что известно о российской вакцине от COVID-19 в настоящий момент

Как сообщал ivbg.ru, Владимир Путин заявил о том, что в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19.

Собрали все, что известно о российской вакцине против коронавируса в настоящий момент:

Вакцина от COVID-19 будет производиться центром им. Гамалеи и компанией «Биннофарм».

Вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года.

Вакцинация будет проходить в добровольном порядке.

Вакцинация медиков начнется в конце августа-сентябре.

Приоритет при вакцинации наравне с медицинскими работниками имеют и учителя.

Одна из дочерей Владимира Путина, предварительно, Катерина, уже сделала прививку.

Ранее ivbg.ru писал о том, что на вакцины, испытания которых ведутся в России и Китае, возлагает определенные надежды Билл Гейтс.