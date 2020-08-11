Житель Ивангорода насмерть забил собутыльника черенком от лопаты

Житель Ивангорода рассказал о трупе в своей квартире соседке, а та сообщила в полицию Кингисеппского района.

Прибывшие на месте полицейские обнаружили в квартире на улице Гагарина труп 47-летнего неработающего местного жителя, причем внешних признаков насильственной смерти найдено не было. Тело было направлено в морг, где выяснилось, что смерть наступила из-за закрытой черепно-мозговой травмы.

Позже выяснилось, что во время ссоры после застолья заявитель дважды ударил погибшего по голове черенком от лопаты, отчего тот и скончался. Возбуждено уголовное дело.

Во время совместного распития спиртных напитков мужчины что-то не поделили и один ударил второго по голове черенком от лопаты. Травмы оказались несовместимы с жизнью.