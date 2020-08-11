В Токсово приступили к расследованию из-за загрязнения реки Мустаоя

Предположительно, в реку Мустаоя в Токсово сбрасывали неочищенные сточные воды. Росприроднадзор начал расследование.

Как сообщает пресс-служба ведомства, возбуждено административное дело в отношении МП “Токсовский энергетический коммунальный комплекс”, которое отвечает за отведение сточных вод от ряда объектов. Специалисты уже отобрали пробы.

К слову, предприятие уже штрафовали за недостаточно очищенные стоки на 8 миллионов рублей. Тогда организация отремонтировала очистные сооружения и вода в реке стала чище, а запах канализации исчез. Но не надолго.