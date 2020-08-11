В Петербурге в гаражах нашли наркоплантацию

Накануне силовики задержали троих молодых людей возле гаражей на Дальневосточном проспекте в Санкт-Петербурге.

Уточняется, что задержание произошло днем: в гаражах неподалеку нашли 17 растений в горшках с землей, фрагменты листьев, весы, вентилятор, гроубокс с семью лампами освещения и автомобиль Audi A6, оформленный на одного из задержанных.

Предварительно, речь идет о плантации марихуаны. При этом в ходе личного досмотра запрещенных веществ не обнаружено, информация о возбуждении уголовного дела не поступала, сообщают «Невские новости».