«Большая история» и другие проекты: как работает Молодежный парламент в Ленобласти

Сегодня на заседании Молодёжного парламента при ЗакСобрании 47-го региона обсуждались вопросы, связанные с федеральным и региональными проектами, молодёжной политикой и каждодневными делами.

Как рассказали в пресс-службе ЗакСобрания Ленобласти, молодёжный парламент при Государственной Думе Российской Федерации запустил международный проект «Большая история», посвященный Году памяти и славы, в котором намерены участвовать и молодые парламентарии из Ленинградской области.

Из-за пандемии в субъектах РФ, в том числе и в Ленобласти, пришлось перенести или отменить многие мероприятия, поэтому председатель Молодежного парламента Галина Никифорова дала поручение членам парламента провести корректировку плана проекта «Большая история» на территории региона.

Участие в заседании принял заместитель председателя Молодежного парламента при Государственной Думе Дмитрий Шатунов. Он рассказал о том, что федеральный молодежный орган запустил международный проект «Большая история», направленный на историческое просвещение, сохранение исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«Этот проект реализуется в рамках Года памяти и славы, а входят в него разные просветительские, образовательные и благотворительные мероприятия. Например, Всероссийская акция «Скамья памяти», Всероссийский конкурс «Граффити Победы», экспозиция «Женщины на войне», Всероссийский театральный конкурс и другие», — пояснил он и призвал молодёжь Ленобласти в них участвовать.

Кроме того, в ходе сегодняшнего заседания члены регионального Молодёжного парламента обсудили этапы реализации целого ряда патриотических проектов, так или иначе связанных с историей и воспитанием подрастающего поколения. Это XV слёт общественных организаций и политических партий, автопробег «Никто не забыт — ничто не забыто», посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, фестивали «День детства» и «Вело-47», областной конкурс «Право на детство».

«Эти проекты — наше общее дело, — отмечает начальник отдела межрегионального, международного сотрудничества и взаимодействия с общественными организациями Татьяна Толстова. — Спасибо всем советам при Законодательном собрании. Пока у нас всё получается, это бесценный опыт, который пригодится всем, кто организует и участвует в этих проектах».

Участники заседания Молодёжного парламента Ленобласти обсудили внесение изменений в закон «О молодежной политике в Российской Федерации».

В конце июля, 22 числа, в Госдуму был внесён долгожданный законопроект, касающийся молодежной политики. Он был разработан при содействии представителей молодежный организаций страны, в том числе Палаты молодых законодателей при Совете Федерации и Молодежного парламента при Госдуме. Если законопроект примут, то на территории России появятся единые стандарты развития молодежной политики и единые социальные гарантии для молодежи.