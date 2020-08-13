Стало известно, где 13 августа зафиксированы 29 новых случаев коронавируса в Ленобласти

Роспотребнадзор по Ленобласти сообщает о 29 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших — 6 291. Выздоровели- 4 283, умерли — 66.
Волховский район:
- Сясьстрой — 1;
Всеволожский район:
- Всеволожск — 3,
- Янино-1 — 2,
- Разметелево — 1,
- поселок Щеглово — 1,
- деревня Старая — 1,
- поселок имени Свердлова — 1,
- Рахья — 1,
- Сярьги — 1;
Выборгский район:
- Ильичево — 1;
Гатчинский район:
- Гатчина — 1,
- Сиверский — 1,
- Коммунар — 1,
- Жабино — 2,
- Сяськелево — 1,
- массив Новинка (СНТ Корвет-Витязь) — 1;
Кингисеппский район:
- Кингисепп — 1;
Киришский район:
- Глажево — 1,
- Кириши — 2;
Кировский район:
- Отрадное — 1;
Ломоносовский район:
- Низино — 1,
- Малое Карлино — 1;
Лужский район:
- Волошово — 1;
Тосненский район:
- Форносово — 1.