Стало известно, где 13 августа зафиксированы 29 новых случаев коронавируса в Ленобласти

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

Роспотребнадзор по Ленобласти сообщает о 29 новых случаях заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших — 6 291. Выздоровели- 4 283, умерли — 66.

Волховский район: 
  • Сясьстрой — 1;
Всеволожский район: 
  • Всеволожск — 3, 
  • Янино-1 — 2, 
  • Разметелево — 1, 
  • поселок Щеглово — 1, 
  • деревня Старая — 1, 
  • поселок имени Свердлова — 1, 
  • Рахья — 1, 
  • Сярьги — 1;
Выборгский район: 
  • Ильичево — 1;
Гатчинский район: 
  • Гатчина — 1, 
  • Сиверский — 1, 
  • Коммунар — 1, 
  • Жабино — 2, 
  • Сяськелево — 1, 
  • массив Новинка (СНТ Корвет-Витязь) — 1;
Кингисеппский район: 
  • Кингисепп — 1;
Киришский район: 
  • Глажево — 1, 
  • Кириши — 2;
Кировский район: 
  • Отрадное — 1;
Ломоносовский район: 
  • Низино — 1, 
  • Малое Карлино — 1;
Лужский район: 
  • Волошово — 1;
Тосненский район: 
  • Форносово — 1.