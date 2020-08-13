Протяженность велодорожки, которая свяжет Ленобласть и Финляндию, составит около четырех километров.

Планируется, что велодорожка от Светогорска до Иматры будет построена к 1 июля 2021 года. Предполагается, что она будет двухполосной. Перед пунктом пропуска через границу в Светогорске для велосипедистов будет организована зона отдыха с велопарковкой и павильоном ожидания.

С российской стороны веломаршрут будет проходить по улицам Красноармейская, Спортивная, Пограничная и Заводская и улицы Победы до границы с Финляндией. Стоимость строительства оценивается в 58,8 млн рублей.