Ленобласть стала лидером России по вводу жилья на человека

Ленинградская область продемонстрировала самые высокие в России темпы ввода жилья на душу населения, возглавив рейтинг агентства Top-RF.ru на основе данных Росстата.

За полгода в регионе введено 910,2 тыс. кв. м жилых помещений. По сравнению с регионами-лидерам это небольшая цифра. Однако в пересчете на душу населения это 0,485 кв. м жилья на каждого ленинградца – лучший показатель в России.

Всего за I полугодие 2020 года в России введено 27 952,6 тыс. кв. м жилья. Это 0,19 кв. метра на каждого Россиянина.