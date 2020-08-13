Заместитель главы Колпинского района попался на взятке в 446 тысяч рублей

В Петербурге задержали за взятку заместителя главы Колпинского района Алексея Жукова. Возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, замглавы за 446 тысяч рублей пообещал коммерческому директору одной петербургских организаций общее покровительство, а также беспрепятственное подписание актов выполненных работ и оплату за их исполнение.

Днем 12 августа 2020 года Жуков, находясь в припаркованной машине возле одного из домов на бульваре Победы в Колпино, получил взятку. После его задержали полицейские.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СК Петербурга.