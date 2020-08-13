В Шапках нашли останки еще четырех детей, убитых во время немецкой оккупации  

Ранее ivbg.ru сообщал, что в Тосненском районе нашли останки 11 учащихся фабрично-заводского училища. Они были убиты во время оккупации Шапок немецкими войсками в августе 1941 года.

Поисковики обнаружили останки еще четырех детей. Всего сообщается о 15 найденных телах. На месте также были найдены фрагменты личных вещей, одежды, пули и гильзы. По словам местного краеведа, подростки от 14 до 17 лет были расстреляны по пути домой из блокадного Ленинграда.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту геноцида, пишет 78.ru.