В Тосненском районе увеличат производство молока с 30 до 42 тонн в сутки

Новый доильный зал типа «карусель» рассчитан на 60 голов одновременного доения. Стоимость оборудования и реконструкции помещений — порядка 65 млн рублей.

«Несмотря ни на что, в регионе продолжается модернизация молочного производства, активно реализуются инвестиционные проекты. Администрация региона обеспечивает ежегодную поддержку агропромышленному комплексу на уровне 7,5 млрд рублей в год», — подчеркнул заместитель председателя правительства Ленобласти — председатель комитета по АПК Олег Малащенко.

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Как уже ранее писал ivbg.ru, молоко с цифровой защитой от подделки презентовали в Гатчине Ленобласти. Проверить продукцию можно с помощью qr-кода. А на Всероссийском молочном форуме племенной завод «Гражданский» из Приозерского района занял первое место в номинации «За качество сырого молока».