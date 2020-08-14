Ученые предложили лечить коронавирус радиацией

Ученые из отделения медицинской физики Онкологического центра Джека Ади в Канаде считают, что низкие дозы рентгеновских лучей способны снижать смертность от пневмонии примерно на 20%.

При этом проводимые ранее испытания на животных показали, что острая фаза пневмонии может быть сокращена вдвое. В США опробовали эту методику на 10 пациентах, они выздоравливали за три дня против 12 дней. Их выписывали из стационара за 12 дней вместо 20.

Тем не менее, американские специалисты-радиологи выпустили статью, в которой указали на серьезные побочные эффекты такого лечения. По их мнению, лучевая терапия в низких дозах действительно может уменьшить воспаление, но попутно убьет B- и T-клетки иммунитета, необходимые для борьбы с инфекцией. Российские специалисты также считают, что проводить подобные процедуры можно только после длительных испытаний на животных.