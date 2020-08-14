Населенные пункты Ленобласти, где выявлены новые зараженные коронавирусом 14 августа

Согласно данным оперативного штаба на 14 августа, в Ленинградской области за последние сутки коронавирус подтвердился у 27 человек.

Всего в регионе зафиксировано 6318 заболевших, полностью выздоровели при этом 4293 человека (67,9%). Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области приводит список населенных пунктов, где выявлены новые случаи заражения.

Волосовский район

Бегуницы (+1);

Волховский район

Волхов (+1);

Старая Ладога (+1);

Всеволожский район

Всеволожск (+1);

Кудрово (+6);

Янино-1 (+2);

Сертолово (+1);

Старая (+1);

пгт. им. Свердлова (+1);

Выборгский район

Каменногорск (+1);

Гатчинский район

Монделево (+1);

Коммунар (+1);

Новый Свет (+1);

Кингисеппский район

Кингисепп (+1);

Киришский район

Кириши (+2);

Ломоносовский район

Малое Карлино (+1);

Сланцевский район

Сланцы (+1);

Тихвинский район

Тихвин (+1);

Царыцино озеро (+1);

Тосненский район

Радофинниково (+1).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 912 823 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 15 498 летальных исходов, выздоровело 722 964 человека.