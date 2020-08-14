Населенные пункты Ленобласти, где выявлены новые зараженные коронавирусом 14 августа

Согласно данным оперативного штаба на 14 августа, в Ленинградской области за последние сутки коронавирус подтвердился у 27 человек.
Всего в регионе зафиксировано 6318 заболевших, полностью выздоровели при этом 4293 человека (67,9%). Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области приводит список населенных пунктов, где выявлены новые случаи заражения.
Волосовский район
- Бегуницы (+1);
Волховский район
- Волхов (+1);
- Старая Ладога (+1);
Всеволожский район
- Всеволожск (+1);
- Кудрово (+6);
- Янино-1 (+2);
- Сертолово (+1);
- Старая (+1);
- пгт. им. Свердлова (+1);
Выборгский район
- Каменногорск (+1);
Гатчинский район
- Монделево (+1);
- Коммунар (+1);
- Новый Свет (+1);
Кингисеппский район
- Кингисепп (+1);
Киришский район
- Кириши (+2);
Ломоносовский район
- Малое Карлино (+1);
Сланцевский район
- Сланцы (+1);
Тихвинский район
- Тихвин (+1);
- Царыцино озеро (+1);
Тосненский район
- Радофинниково (+1).
Всего на сегодняшний день в России выявлено 912 823 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 15 498 летальных исходов, выздоровело 722 964 человека.