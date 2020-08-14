Населенные пункты Ленобласти, где выявлены новые зараженные коронавирусом 14 августа

Автор: Илья Серов
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Согласно данным оперативного штаба на 14 августа, в Ленинградской области за последние сутки коронавирус подтвердился у 27 человек.

Всего в регионе зафиксировано 6318 заболевших, полностью выздоровели при этом 4293 человека (67,9%). Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области приводит список населенных пунктов, где выявлены новые случаи заражения.

Волосовский район

  • Бегуницы (+1);

Волховский район

  • Волхов (+1);
  • Старая Ладога (+1);

Всеволожский район

  • Всеволожск (+1);
  • Кудрово (+6);
  • Янино-1 (+2);
  • Сертолово (+1);
  • Старая (+1);
  • пгт. им. Свердлова (+1);

Выборгский район

  • Каменногорск (+1);

Гатчинский район

  • Монделево (+1);
  • Коммунар (+1);
  • Новый Свет (+1);

Кингисеппский район

  • Кингисепп (+1);

Киришский район

  • Кириши (+2);

Ломоносовский район

  • Малое Карлино (+1);

Сланцевский район

  • Сланцы (+1);

Тихвинский район

  • Тихвин (+1);
  • Царыцино озеро (+1);

Тосненский район

  • Радофинниково (+1).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 912 823 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 15 498 летальных исходов, выздоровело 722 964 человека.