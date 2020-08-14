Ленобласть оказалась среди регионов-лидеров по вредным привычкам

Жители Ленобласти в большей степени любят вкусно и жирно поесть и провести время с алкоголем, что, конечно же, сказывается на общем здоровье.

В России провели исследования, которые выявили регионы с противниками ЗОЖ. Сильнее всего это заметно в Воронежской, Ленинградской, Мурманской и Свердловской областях. С такими данными Роспотребнадзора за 2019 год ознакомился NEWS.ru.

Вредные привычки и неправильное питание частенько фиксировали у жителей Хакасии, Удмуртии, Камчатском и Приморском краях, Еврейской автономной области.

В целом по России больше половины населения подвержено негативному воздействию факторов образа жизни, заключили в ведомстве.