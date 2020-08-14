Автолюбители впервые проехали по «Государевой дороге» ─ через Тосненский и Гатчинский районы

Автопробег стартовал из Москвы 10 августа. В составе автокаравана 9 экипажей и 15 человек.

«Для Ленинградской области это знаковый проект, который принесет региону большие преимущества. Для нас активный туризм и автотуризм сегодня являются приоритетом. Главная задача – продемонстрировать богатый потенциал туристической отрасли, чтобы все могли сказать — в Ленобласти есть что посмотреть», ─ рассказал председатель комитета Ленобласти по туризму Евгений Чайковский.

Участники самого масштабного туристического проекта последних лет посетили Тосно ─ бывшую Ямскую слободу, основанную на знаменитом тракте, связавшем Санкт-Петербург и Москву по указу Петра I.

«Государева дорога» — это новый туристический маршрут, который объединит Тверскую, Московскую, Новгородскую и Ленинградскую области и познакомит гостей с историей Российского императорского дома. Маршрут пройдет рядом с новой автомобильной трассой М-11 «Москва – Санкт-Петербург», вдоль которой расположены дворцы и усадьбы царских времен. Основными городами для остановок туристов в 47 регионе станут Любань, Тосно и Гатчин