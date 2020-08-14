В Ленобласти за неделю выросло число пострадавших от клещей

Согласно данным Роспотребнадзора, с 27 июля по 3 августа в Ленобласти от укусов клещей пострадали 296 человек, среди них 46 ребенка, что на 7% выше показателей прошлой недели.

Всего на 3 августа к врачам после укусов клещей обратились 4412 жителей Ленобласти, что ниже средних многолетних уровней на 25%, из них 1204 детей. Больше всего пострадавших зарегистрировано в Тихвинском — 832, Подпорожском — 475, Бокситогорском и Всеволожском — по 377, Гатчинском — 312, Волховском — 264, Киришском — 267, Кингисеппском — 283, Тосненский — 207, Лодейнопольском — 175, Сланцевском — 158, Волосовском — 145 и Лужском районах — 115.

Зарегистрированы три случая заболевания клещевым энцефалитом в Гатчинском, Лодейнопольском и Подпорожском районах, три — клещевым боррелиозом в Тихвинском, Сланцевском и Киришский районах.