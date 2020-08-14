Вирусолог рассказал, сколько времени людям придется носить маски

Вирусолог рассказал, сколько еще времени россиянам будет необходимо носить защитные маски. Прогноз — неутешительный.

Носить средства индивидуальной защиты придется еще около двух лет. Об этом заявил доктор биологических наук, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ Сергей Нетесов.

Кроме того, он прогнозирует, что “с вероятностью в 90 процентов” новая коронавирусная инфекция спустя некоторое время станет сезонным заболеванием.